У Міноборони підтвердили звільнення П'ятихаток на Запоріжжі

Село на Запоріжжі деокупували 18 червня.

Українські захисники поділилися першим відео зі деокупованих П'ятихаток Запоріжської області. Село було окуповане росіянами у березні 2022-го.

Відео оприлюднили у своєму Telegram-каналі Сухопутні війська ЗСУ.

На відео - бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади 2 ОСБ, які брали участь у звільненні населеного пункту.

"Сьогодні, 18 червня, силами 128-ї гірсько-штурмової бригади 2 ОСБ було вибито рашистів з населеного пункту П'ятихатки. Рашисти тікали, кидаючи техніку, боєприпаси, зброю", - розповіли українські оборонці.

Звільнення кількох населених пунктів підтвердили і у Міністерстві оборони.

"В ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ "Таврія" було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П’ятихатки. В цілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа складає 113 км2", – повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.



За словами Маляр, російські війська продовжили минулого тижня наступати на Лимано-Купʼянському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – жодного метра землі на цих напрямках українські сили не втратили.

Заступниця міністра оборони також додала, що на півдні протягом минулого тижня відбувався наступ на декількох напрямках.