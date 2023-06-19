Матеріали:
Теми:

У Міноборони підтвердили звільнення П'ятихаток на Запоріжжі

19 червня 2023, 11:07
У Міноборони підтвердили звільнення П'ятихаток на Запоріжжі
Фото: Радіо свобода
Село на Запоріжжі деокупували 18 червня.

Українські захисники поділилися першим відео зі деокупованих П'ятихаток Запоріжської області. Село було окуповане росіянами у березні 2022-го. 

Відео оприлюднили у своєму Telegram-каналі Сухопутні війська ЗСУ. 

На відео - бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади 2 ОСБ, які брали участь у звільненні населеного пункту.

"Сьогодні, 18 червня, силами 128-ї гірсько-штурмової бригади 2 ОСБ було вибито рашистів з населеного пункту П'ятихатки. Рашисти тікали, кидаючи техніку, боєприпаси, зброю", - розповіли українські оборонці.

Звільнення кількох населених пунктів підтвердили і у Міністерстві оборони.

"В ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ "Таврія" було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П’ятихатки. В цілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа складає 113 км2", – повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За словами Маляр, російські війська продовжили минулого тижня наступати на Лимано-Купʼянському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – жодного метра землі на цих напрямках українські сили не втратили.

Заступниця міністра оборони також додала, що на півдні протягом минулого тижня відбувався наступ на декількох напрямках.

звільненняконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Рецепт вдалого контрнаступу. Україні доведеться знищувати ще більше російських військ і техніки – Філліпс О'Брайен
Політика
Рецепт вдалого контрнаступу. Україні доведеться знищувати ще більше російських військ і техніки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 червня 2023, 10:00
Чому ЗСУ наступають без стратегії? Винні і союзники, і українська влада – Том Купер
Політика
Чому ЗСУ наступають без стратегії? Винні і союзники, і українська влада – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2023, 14:37
Просто і дешево. В умовах радіоелектронної війни в Україні кількість малих безпілотників переходить у якість – Breaking Defense
Технології
Просто і дешево. В умовах радіоелектронної війни в Україні кількість малих безпілотників переходить у якість – Breaking Defense
Переклад iPress – 16 червня 2023, 16:01
Масове знищення зсрф – це
Політика
Масове знищення зсрф – це "добре". Але у довгостроковій перспективі, бо почалася важка війна на виснаження – Том Купер
Переклад iPress – 16 червня 2023, 12:04
Розпочався контрнаступ України. Чи вирвуться
Cуспільство
Розпочався контрнаступ України. Чи вирвуться "леопарди" на волю? – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 16 червня 2023, 08:45
Широким фронтом. ЗСУ мають відвоювати територію та переконати путіна, що він програв – Мік Раян
Cуспільство
Широким фронтом. ЗСУ мають відвоювати територію та переконати путіна, що він програв – Мік Раян
Переклад iPress – 15 червня 2023, 11:39
Корупційний післяшок. Україна може виграти війну, але втратити мир – Едвард Лукас
Бізнес & Фінанси
Корупційний післяшок. Україна може виграти війну, але втратити мир – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 червня 2023, 08:53
Що робитиме тепер Гєрасімов? Наступний крок росії в Україні – Мік Раян
Політика
Що робитиме тепер Гєрасімов? Наступний крок росії в Україні – Мік Раян
Переклад iPress – 14 червня 2023, 14:53
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється