У Міноборони рф відреагували на ліквідацію ВДК "Новочеркаськ"

За даними кримських ЗМІ, пожежа в Феодосії ще триває.

росіяни в Криму підтвердили ураження великого десантного корабля "Новочеркаськ" у порту тимчасово окупованої Феодосії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони рф.

"Сьогодні вночі під час відбиття удару Збройних сил України із застосуванням авіаційних керованих ракет у пункті базування Феодосія отримав пошкодження великий десантний корабель "Новочеркаськ", - зазначили в Міноборони рф.

росіяни дофантазували, що буцімто засобами ППО знищили два українські літаки Су-24, які здійснювали пуск авіаційних ракет.

"У ході протиповітряного бою засобами ППО знищено два літаки тактичної авіації противника Су-24, в районі населеного пункту Жовтень (125 кілометрів на північний схід від Миколаєва), які здійснювали пуск авіаційних керованих ракет", - вигадали у російському відомстві.

Так звана влада Криму повідомила про жертви серед мирного населення:

"Одна людина загинула, двоє поранені. Пошкодження отримали шість будівель - в основному, вибиті вікна", -йдеться у повідомленні.