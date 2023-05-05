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У Міноборони розкрили мету примусової паспортизації українців

05 травня 2023, 08:30
У Міноборони розкрили мету примусової паспортизації українців
Джерело: suspilne.media
Влада рф роздає паспорти не для захисту людей на окупованих територіях, а щоб захистити себе та узаконити репресії проти українців.

рф воює не лише ракетами, артилерією, пропагандою, інформаційно-психологічними операціями, а й своїми паспортами. Це спрямована, добре розроблена, масштабна кампанія, яку вони реалізовували ще до 2014 року, як один з елементів готування до війни.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Зараз вони використовують паспортизацію для зміцнення свого злочинного режиму на тимчасово окупованих територіях України.

Діють вороги у два способи:

  1. заохочують, спонукаючи наших громадян на тимчасово окупованих територіях самостійно виявити ініціативу та отримати паспорт.
  2. залякують, погрожують розправою та фізично змушують оформити російський паспорт.

Водночас російська влада приховує наступну інформацію: 

Отриманий російський паспорт легалізовує насильницькі дії рф щодо громадянина, оскільки почасти в рф таке насильство дозволено законом. Так, це порушенням норм міжнародного права, але наявність в особи російського паспорта de facto позбавляє Україну та міжнародну спільноту можливості ефективної допомоги. 

"російська влада роздає паспорти не для того, аби захистити людей чи врятувати життя.російська влада прагне захистити себе й зробити репресії проти українців — законними", - додала Маляр. 

Крім того, російський паспорт ворог використовує для:

примусової мобілізації українців людей до лав ворожої армії;

використання паспортних даних у фальшуванні результатів так званих виборів на тимчасово окупованих територіях.

 

російські військовівійна в Україніросія окупантипаспортизація

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