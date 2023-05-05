У Міноборони розкрили мету примусової паспортизації українців

рф воює не лише ракетами, артилерією, пропагандою, інформаційно-психологічними операціями, а й своїми паспортами. Це спрямована, добре розроблена, масштабна кампанія, яку вони реалізовували ще до 2014 року, як один з елементів готування до війни.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Зараз вони використовують паспортизацію для зміцнення свого злочинного режиму на тимчасово окупованих територіях України.

Діють вороги у два способи:

заохочують, спонукаючи наших громадян на тимчасово окупованих територіях самостійно виявити ініціативу та отримати паспорт. залякують, погрожують розправою та фізично змушують оформити російський паспорт.

Водночас російська влада приховує наступну інформацію:

Отриманий російський паспорт легалізовує насильницькі дії рф щодо громадянина, оскільки почасти в рф таке насильство дозволено законом. Так, це порушенням норм міжнародного права, але наявність в особи російського паспорта de facto позбавляє Україну та міжнародну спільноту можливості ефективної допомоги.

"російська влада роздає паспорти не для того, аби захистити людей чи врятувати життя.російська влада прагне захистити себе й зробити репресії проти українців — законними", - додала Маляр.

Крім того, російський паспорт ворог використовує для:

примусової мобілізації українців людей до лав ворожої армії;

використання паспортних даних у фальшуванні результатів так званих виборів на тимчасово окупованих територіях.