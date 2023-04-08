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У Міноборони розповіли, що дозволить прискорити розмінування України

08 квітня 2023, 15:26
У Міноборони розповіли, що дозволить прискорити розмінування України
морська міна Одещина
Необхідно максимально залучити вітчизняних виробників.

Щоб прискорити розмінування території України, необхідно максимально залучити вітчизняних виробників.

Про це повідомляє перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Напередодні провів нараду з представниками різних міністерств, відомств та підприємств. Працюємо над організацією виробництва необхідного обладнання в Україні. Це і комплекти саперів, і техніка для перевезення особового складу, для виявлених боєприпасів, для розмінування, роботизовані платформи, трали для розмінування місцевості", – заявив Павлюк.

За його словами, важливо опрацювати всі пропозиції, які нададуть українські виробники, та сформувати пріоритетні продукти, які можна запустити у серійне виробництво.

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