У Міноборони розповіли, що дозволить прискорити розмінування України
Щоб прискорити розмінування території України, необхідно максимально залучити вітчизняних виробників.
Про це повідомляє перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
"Напередодні провів нараду з представниками різних міністерств, відомств та підприємств. Працюємо над організацією виробництва необхідного обладнання в Україні. Це і комплекти саперів, і техніка для перевезення особового складу, для виявлених боєприпасів, для розмінування, роботизовані платформи, трали для розмінування місцевості", – заявив Павлюк.
За його словами, важливо опрацювати всі пропозиції, які нададуть українські виробники, та сформувати пріоритетні продукти, які можна запустити у серійне виробництво.