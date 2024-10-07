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У Міноборони створили новий підрозділ - Центр реагування на кіберінциденти

07 жовтня 2024, 19:09
У Міноборони створили новий підрозділ - Центр реагування на кіберінциденти
Військовослужбовці Центру цілодобово забезпечуватимуть моніторинг та реагування на хакерські атаки.
У Міністерстві оборони офіційно з'явився новий підрозділ, що відповідатиме за кіберзахист – Центр реагування на кіберінциденти. 
 
Про це повідомила пресслужба Міноборони. 
 
Координувати діяльність Центру буде заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
 
"Створення Центру реагування на кіберінциденти при Міноборони — важливий і необхідний крок для країни, що воює і обороняється. Ворог щоденно тисне не тільки на фронті, а ще й у цифровому полі бою. Агресор намагається сповільнити наш стрімкий розвиток. Центр допоможе покращити стан кібербезпеки та забезпечити належне реагування на кіберінциденти", - зазначила вона.
 
Військовослужбовці Центру цілодобово забезпечуватимуть моніторинг та реагування на хакерські атаки.
 
Головними завданнями Центру реагування на кіберінциденти є:
 
Реагування на кіберінциденти і кібератаки, усунення їхніх наслідків
 
Вжиття заходів кіберзахисту інформаційно-комунікаційних систем Міністерства оборони
 
Впровадження й використання систем управління інцидентами кібербезпеки і обміну інформацією про кіберзагрози
 
Взаємодія з підрозділами субʼєктів національної системи кібербезпеки і Сил оборони в частині спільного виконання завдань
 
Організація і проведення практичних навчань у сфері кібербезпеки
 
Співпраця із НАТО та іншими суб'єктами оборонної сфери щодо безпеки кіберпростору і спільного захисту від кіберзагроз.

 

росія окупантивійна в УкраїніМіністерства оборони України

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