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Офіційно! Президент не звільняв головнокомандувача ЗСУ Залужного – речник Зеленського

29 січня 2024, 20:07
Офіційно! Президент не звільняв головнокомандувача ЗСУ Залужного – речник Зеленського
У Міноборони також зробили заяву на тлі чуток про відставку Залужного.

У Міноборони опублікували заяву на тлі інформації про можливе звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це йдеться у Telegram-каналі відомства.

"Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це неправда", – йдеться у повідомленні.

При цьому про що саме йдеться, у Міноборони не уточнили.

Офіційної інформації про звільнення Залужного наразі немає. Відповідного указу на сайті президента – теж.

За даними джерел "Української правди", в Офісі президента відставка Залужного розглядається, але указу ще немає. Інформаційне агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела повідомило, що домовленість про можливе звільнення головнокомандувача "було досягнуто під час зустрічі Залужного з президентом Володимиром Зеленським".

Тим часом прессекретар президента Сергій Никифоров в коментарі "УП" на запитання, чи звільняв президент Залужного відповів "точно ні".

Залужний був призначений головнокомандувачем Збройних сил із 27 липня 2021 року. До цього він із грудня 2019 командував оперативним командуванням "Північ".

 

Міністерство оборони УкраїниЗалужнийвійна в Україніросія окупанти

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