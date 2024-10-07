У Мінсоцполітики дали невтішний прогноз щодо населення країни

Через повномасштабну війну росії українці як нація старіють прискореними темпами.

До 2040 року в Україні може залишитися приблизно 25 млн населення.

Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

За її словами, через повномасштабну війну Росії українці як нація старіють прискореними темпами. Так, нині на підконтрольній території України проживає близько 31 млн населення, ще 5 млн — за кордоном і до 5 млн — на тимчасово окупованих територіях.

"У нас негативні тенденції щодо перспектив кількості населення. ... Але є хороша новина: якщо добре підійти з тими викликами, які у нас є, ми можемо покращити прогноз щодо кількості населення на 5 млн громадян", - розповіла заступниця міністра.