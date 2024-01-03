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У Міжнародному суді ООН наступного тижня розпочнеться розгляд позову ПАР проти Ізраїлю

03 січня 2024, 14:55
У Міжнародному суді ООН наступного тижня розпочнеться розгляд позову ПАР проти Ізраїлю
Фото: Укрінформ
Кейптаун обвинувачує Єрусалим у вчиненні геноциду проти палестинців у війні проти Хамасу у Секторі Гази.

Наступного тижня у Міжнародному суді ООН відбудеться перше засідання за позовом Південної Африки, яка звинувачує Ізраїль у вчиненні геноциду проти палестинців у війні проти Хамасу у Секторі Гази.

Про це пише The Times of Israel.

На слуханнях 11 січня представники ПАР викладуть свою справу проти Єрусалиму, а Ізраїль представить свій захист наступного тижня.

Речник ізраїльського уряду оголосив, що представники країни постануть перед судом, щоб захистити позицію Ізраїлю. Він назвав обвинувачення “кривавим наклепом” проти єврейської держави.

Південна Африка у позові заявила, що дії Ізраїлю є “геноцидними за характером, оскільки вони вчиняються з необхідним конкретним наміром знищити палестинців у Газі як частину ширшої палестинської національної, расової та етнічної групи”.

Ізраїль підписав Конвенцію про геноцид, ухвалену Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році, і тому підпадає під юрисдикцію Міжнародного суду, органу ООН, і його рішень. Відповідно до умов конвенції, Ізраїль зобов'язаний направити представників до суду після подання проти нього позову.

ІзраїльООНвійна в Україніросія окупантиХамас: Ізраїль

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