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У МКС заявили про погрози через ордер на арешт путіна

23 березня 2023, 09:14
У МКС заявили про погрози через ордер на арешт путіна
Фото: з вільного доступу
Міжнародний кримінальний суд закликає всі держави поважати незалежність судів і прокуратури.

Президентство Асамблеї держав-учасниць Римського статуту розповіло про погрози на адресу Міжнародного кримінального суду через ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Також йдеться про заходи, проти його прокурора та суддів, залучених до видачі ордерів на арешт в ситуації з Україною.

Про це повідомляє Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. 

Президентство Асамблеї шкодує про ці спроби перешкодити міжнародним зусиллям забезпечити відповідальність за дії, які заборонені загальним міжнародним правом.

Президентство Асамблеї підкреслює, що суд, його обрані посадові особи та його персонал мають сильну підтримку Асамблеї держав-учасниць Римського статуту.

Міжнародний кримінальний суд втілює колективне зобов’язання боротися з безкарністю за найтяжчі міжнародні злочини. Як установа останньої інстанції, Суд доповнює національні юрисдикції.  

Асамблея держав-учасниць є керівним наглядовим і законодавчим органом МКС. Він складається з представників держав, які ратифікували Римський статут або приєдналися до нього.

 

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