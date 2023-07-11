У Молдові ліквідували шпигунську мережу, пов'язану з росією

За даними спецслужб, фігурантами кримінальної справи є громадяни Молдови та рф.

У Молдові викрили та ліквідували агентурну мережу, яка займалася державною зрадою та шпигунством з метою дестабілізації ситуації та впливу на політичні процеси в державі.



Про це заявив голова Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови Александр Мустяца, передає News Maker.

Зокрема серед підозрюваних двоє росіян.



"Нам вдалося ліквідувати агентурну мережу, причетну до державної зради та шпигунства. Передано до суду кримінальну справу про державну зраду та шпигунство, порушену стосовно групи осіб, які готувалися для дестабілізації ситуації в країні", - розповів Мустяца на прес-брифінгу.

Для цього, додав керівник СІБ, до Молдови через неофіційні мережі переказів із рф надійшло близько 500 тисяч доларів.

Після прес-брифінгу керівника СІБ Молдови 10 липня ситуацію прокоментували у посольстві рф у країні. російські дипломати заявили, що з подивом дізналися про цей "шпигунський скандал" від ЗМІ.

При цьому у заяві посольства стверджується, що "росія, на відміну від Заходу", нібито поважає суверенітет інших держав і не втручається у їхні внутрішні справи.

Саму ситуацію із кримінальною справою про шпигунську мережу, в якій фігурують двоє громадян рф, у дипломатичному відомстві пов'язали зі "скоординованою антиросійською лінією колективного Заходу".