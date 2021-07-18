У Молдові на рік закривають трасу, яка з'єднує Румунію з Україною У Молдові на рік перекриють рух на ділянці траси M1, що з'єднує Румунію і Україну

У Молдові в рік закриють на ремонт ділянку національної траси M1, яка з'єднує Україну і Румунію.

Фото: з вільних джерел

Про це повідомила Державна адміністрація доріг Молдови. "У Молдові на рік перекриють рух на ділянці траси M1, що з'єднує Румунію і Україну", - йдеться в повідомленні. Ремонт розпочнеться 19 липня і триватиме до кінця червня 2022 року. Повідомляється, що перекриють рух на магістралі M1, яка починається від кордону з Румунією, і перетинає Леуш, Кишинів, Дубоссари, і закінчується на кордоні з Україною. Втім, рух перенаправляють по трасах R4 R6 - Гояни - Криуляни - M1 і G72 R6 - Браніште - Криуляни. Читайте також: Під Варшавою протестувальники у жовтих жилетах заблокували одну з ключових трас

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