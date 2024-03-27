У Молдові найбільший виробник олії зупиняє виробництво через нестачу українського насіння

Підприємство не може закупити достатньо насіння соняшнику.

Найбільший у Молдові виробник олії - компанія Floarea Soarelui - призупинила роботу через нестачу насіння українського соняшнику.



Про це повідомляє молдовське видання СП.

"Бельцький комбінат Floarea Soarelui, що випускає соняшникову олію, припинив свою роботу. Причиною стала нестача насіння соняшнику на місцевому ринку, а також складнощі з його імпортом", - йдеться у повідомленні.



Адміністрація заводу повідомила, що причиною припинення виробництва стала ситуація на місцевому ринку соняшникового насіння, а також на світовому ринку олії.

За словами директора Floarea Soarelui Стели Островецької, підприємство не може закупити достатньо насіння соняшнику.

"Ми призупинили роботу на 20 днів у січні 2024 року, зараз знову зупинено завод у Бєльцях, як і завод Danube Oil у Джурджулештах. Ми не можемо купити достатню кількість насіння соняшнику на ринку Молдови. Спробували у січні 2024 року отримати право на імпорт насіння з України, але спеціалізована комісія Мінсільгоспу не видала нам ліцензію", - поінформувала Островецька.



За її словами, потужність переробки заводу становить понад 1000 тонн насіння соняшнику на добу, тому для продовження функціонування необхідні великі обсяги, які підприємство не може закупити в Молдові.

"За нашими оцінками, на ринку залишилося лише близько 100 тисяч тонн насіння соняшнику. Деякі фермери не хочуть продавати зараз за ринковою ціною, сподіваючись, що влітку ціни підвищаться. Ми не можемо змусити їх продавати", - додала директор підприємства.