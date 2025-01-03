У Молдові не виключають безпекову кризу через припинення поставок газу у Придністров’я

Молдова може зіткнутись з безпековою кризою через припинення росією поставок газу до Придністров’я. Це загроза для стабільності країни та її територіальної цілісності.

Прем’єр-міністр Молдови заявив, що рішення росії припинити постачання газу до Придністров’я може спровокувати серйозну безпекову кризу. За його словами, це спрямовано на дестабілізацію країни та повернення проросійських сил до влади.

"Ставлячи під загрозу майбутнє протекторату, який вона підтримувала протягом трьох десятиліть, намагаючись дестабілізувати Молдову, росія демонструє неминучий результат для всіх своїх союзників – зраду та ізоляцію", - підкреслив Речан.

Прем’єр додав, що уряд Молдови готовий компенсувати свої енергетичні потреби коштом внутрішнього виробництва та імпорту.

Він також зазначив, що Придністров’я зазнало болючого удару від рішення рф навіть попри свої зв’язки з москвою.

Речан наголосив, що уряд Молдови готовий підтримати жителів Придністров’я.

"Альтернативні енергетичні рішення, як-от системи на основі біомаси, генератори, гуманітарна допомога і необхідні медикаменти, готові до доставки, якщо керівництво відокремленої частини країни прийме цю підтримку", - зазначив він.

Він також акцентував увагу на тому, що ця криза може бути використана росією для озброєння території Молдови проти України, з якою країна має 1200-кілометровий кордон.