​У Молдові планують позбутися залежності від електроенергії із Придністров’я

У країні стартувало будівництво лінії електропередач протяжністю 158 км.

У Молдові 29 березня розпочалося будівництво повітряної лінії електропередачі (ЛЕП) 400 кВ Вулканешти-Кишинів.ЛІнія має позбавити країну залежності від електрики з окупованого Придністров'я. ЛЕП пройде через Гагаузію та Тараклійський, Кагульський, Леовський, Чимішлійський, Хинчештський і Яловенський райони.

Про це пише "Європейська правда".

Зазначається, що будівництво буде коштувати 27 мільйонів Євро. Протяжність лінії – 158 кілометрів. Завершити будівельні роботи планують до 2025 року.

За словами президентки Молдови Маї Манду, будівництво ЛЕП є одним із найважливіших проєктів, який реалізується з моменту здобуття незалежності.

"Це поворотний момент між двома етапами – вразливою Молдовою, якій у будь-який момент можуть відключити газ або електрику, і незалежною Молдовою, яка може вільно, у будь-який час і без політичного шантажу обирати, де купувати енергоресурси", – наголосила Санду.

У виданні зазначають, що приїзд президентки Молдови Маї Санду в Гагаузію 29 березня на відкриття будівництва високовольтної лінії електропередачі Вулканешти – Кишинів зустріли протестами.