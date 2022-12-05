У Молдові поблизу кордону з Україною впала ракета

У Молдові поблизу міста Бричани впав елемент ракети.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Молдова.

Елемент ракети поблизу кордону з Чернівецькою областю України виявили прикордонники. він впав у фруктовому саду. Місце падіння огородили. На місце викликали саперів.