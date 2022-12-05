У Молдові поблизу кордону з Україною впала ракета
05 грудня 2022, 17:03
Фото: Главком
У Молдові поблизу міста Бричани впав елемент ракети.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Молдова.
Елемент ракети поблизу кордону з Чернівецькою областю України виявили прикордонники. він впав у фруктовому саду. Місце падіння огородили. На місце викликали саперів.
Водночас енергетична компанія Moldelectrica повідомляє про перебої із електропостачанням та можливі відключення.
Нагадаємо, що в кінці жовтня Кишинів оголосив персоною нон грата дипломата рф після падіння російської ракети на територію Молдови.