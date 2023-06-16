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ПОЛІТИКА

У Молдові попередили про загрозу спалаху холери після підриву Каховської ГЕС

16 червня 2023, 11:31
У Молдові попередили про загрозу спалаху холери після підриву Каховської ГЕС
Джерело: hromadske
Наразі випадків хвороби не зафіксовано.

Жителів Молдови попередили про загрозу холери після підриву російськими Каховської ГЕС.

Про це повідомляє  Newsmaker.

Національне агентство громадського здоров'я Молдови (ANSP) заявило, що після прориву дамби Каховського водосховища та затоплення величезної території у воду потрапило багато небезпечних речовин.

Це, як стверджує ANSP, підвищує ризик спалаху захворювань, які можуть передаватися через воду. Мова йде про кишкові інфекції, гепатит, ботулізм, холеру і навіть сибірку, а також ті, які можуть переносити гризуни - лептоспіроз і туляремію.

При цьому агентство наголошує, що уважно стежить за епідеміологічною ситуацією у Молдові та Україні. Наразі фахівці не зафіксували жодного випадку захворювань.

"Водночас через інтенсивну міграцію населення зберігається ризик завезення до Молдови холери та інших захворювань", - йдеться у повідомленні.

Жителів постраждалих регіонів закликали бути обережними та не споживати поверхневу воду. МОЗ рекомендує пити лише бутильовану воду, навіть для миття овочів та фруктів.

МолдоваКаховська ГЕС

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