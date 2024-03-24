У Молдові повним ходом іде гібридна війна, розв'язана російською владою – глава МЗС

Водночас Єфрос підкреслив, що зараз Молдові не загрожує військове вторгнення.

У Молдові повним ходом триває гібридна війна, розв'язана російською владою. Росія не відмовилася від своїх намірів, вона змінила тактику.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Єфрос.

Про це повідомляє NewsMaker.

"Ми перебуваємо в стані повномасштабної гібридної війни. І вона посилилася з початку вторгнення в Україну. Українські війська стримують наступ, тому Російська Федерація змінила тактику, але не відмовилася від своїх намірів отримати Молдову. Ми бачимо спроби дестабілізації ситуації в країні, незаконне фінансування різних партій, спроби купити електорат різними методами", - зазначив міністр.

Водночас Єфрос підкреслив, що зараз Молдові не загрожує військове вторгнення.

"Жодних ознак військової загрози немає. Так, є спроби втручання в наші внутрішні справи, але суспільство повинно зберігати спокій і довіряти органам, що забезпечують громадський порядок", - додав він.

Міністр підкреслив, що заяви про нездатність Кишинева впоратися з кризою теж можна віднести до елементів гібридної війни.

"Це спроба продемонструвати нездатність уряду впоратися з кризою. Але це брехня, ми тримаємо ситуацію під контролем", - підкреслив він.

Нагадаємо, 17 березня в ЗМІ підконтрольного москві Придністровського регіону Молдови з'явилися повідомлення про начебто "приліт" по військовій частині, проте Кишинів заперечив напад. Так, влада Молдови заявила, що атаки не було, а дані повідомлення це спроба навести страх і паніку.