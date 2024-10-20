У Молдові відбуваються вибори президента та референдум щодо євроінтеграції

Основними претендентами на посаду президента країни є Майя Санду, проросійський Олександр Стояногло та кандидат з російським паспортом Ренато Усатий.

У Молдові відбувається перший тур президентських виборів, а також проводять референдум щодо вступу країни в ЄС.

На виборах за президентське крісло змагаються одинадцять кандидатів, що є найбільшою кількістю після повернення до прямих президентських виборів у 2016 році. Зокрема, у президентських перегонах беруть участь чинна лідерка Молдови Майя Санду, Олександр Стояногло від Партії соціалістів) та Ренато Усатий від "Нашої партії".

Також в країні відбувається референдум щодо вступу Молдови в ЄС. Виборці мають відповісти на запитання: "Чи підтримуєте ви зміну Конституції з метою вступу Молдови до Європейського союзу?". На бюлетені два варіанти відповіді: "Так" та "Ні". Виборці зможуть проголосувати, поставивши штамп із написом "Проголосував" під обраним варіантом. Також у бюлетені перераховано зміни, які можуть бути внесені до Конституції.