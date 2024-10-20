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У Молдові відбуваються вибори президента та референдум щодо євроінтеграції

20 жовтня 2024, 11:11
У Молдові відбуваються вибори президента та референдум щодо євроінтеграції
Фото: ria.ru
Основними претендентами на посаду президента країни є Майя Санду, проросійський Олександр Стояногло та кандидат з російським паспортом Ренато Усатий.
У Молдові відбувається перший тур президентських виборів, а також проводять референдум щодо вступу країни в ЄС. 
 
Про це повідомляє NewsMaker.
 
На виборах за президентське крісло змагаються одинадцять кандидатів, що є найбільшою кількістю після повернення до прямих президентських виборів у 2016 році. Зокрема, у президентських перегонах беруть участь чинна лідерка Молдови Майя Санду, Олександр Стояногло від Партії соціалістів) та Ренато Усатий від "Нашої партії".
 
Також в країні відбувається референдум щодо вступу Молдови в ЄС. Виборці мають відповісти на запитання: "Чи підтримуєте ви зміну Конституції з метою вступу Молдови до Європейського союзу?". На бюлетені два варіанти відповіді: "Так" та "Ні". Виборці зможуть проголосувати, поставивши штамп із написом "Проголосував" під обраним варіантом. Також у бюлетені перераховано зміни, які можуть бути внесені до Конституції.
 
По всій країні відкриті 1957 виборчих дільниць. До голосування можуть долучитися громадяни, які мешкають за кордоном, – у 37 країнах відкрили 234 виборчі дільниці.
 
Відомо, що на виборах голосуватимуть вперше громадяни Молдови у США, Канаді, Норвегії, Швеції, Фінляндії та Ісландії. Виборчі дільниці залишатимуться відкритими з 07:00 до 21:00 у неділю. Очікується, що у голосування візьмуть участь понад три мільйона людей.
 
Головним претендентом на президентську посаду є нинішня очільниця країни Майя Санду. Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, у першому турі виборів Санду може отримати від 24,5% до 35,5% голосів виборців. 
 
Головним опонентом Санду на виборах став ексгенеральний прокурор Молдови та ексзаступник голови парламенту Олександр Стояногло. Він – висуванець лівої проросійської Партії соціалістів Республіки Молдова. Згідно з соціологічними опитуваннями його підтрамка електорату коливається від 9,9% до 12% голосів виборів. 
 
Ще одним опонентом Майї Санду є політик з напівкримінальним минулим та російським паспортом Ренато Усатий – голова партії "Наша партія", яка начебто виступає одночасно і проти ЄС, і проти Митного союзу з РФ. Згідно опитувань, Усатого готові підтримати від 6,2 до 11,6% виборців.
 
Президентські вибори визнають такими, що відбулися, якщо у них візьмуть участь не менше 30% виборців. Перемогу отримає кандидат, який набере абсолютну більшість голосів. Якщо цього не станеться, за два тижні відбудеться другий тур президентських виборів.

 

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