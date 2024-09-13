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У Молдові викрили держслужбовців, які допомагали росіянам незаконно отримувати громадянство країни

13 вересня 2024, 15:33
У Молдові викрили держслужбовців, які допомагали росіянам незаконно отримувати громадянство країни
Фото: скриншот
За отримання посвідки на проживання або громадянства Молдови просили від 3 до 10 тисяч доларів.
Служба внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією міністерства внутрішніх справ (SPIA) Молдови повідомила, що викрила злочинне угруповання, яке незаконно виготовляло росіянам посвідки на проживання та громадянство країни. До угруповання входили державні службовці. 
 
Про це пише NewsMaker.
 
З'ясувалося, що підозрювані знаходили громадян росії, які "бажали уникнути служби в армії або санкцій", і пропонували їм свої послуги, за які просили від трьох до 10 тисяч доларів. 
 
У SPIA заявили, що для здійснення цієї діяльності були створені консалтингові компанії з питань міграції, а їхня діяльність підтримувалася окремими співробітниками Головного інспекторату міграції, в обов'язки яких входило схвалювати заяви іноземців на набуття чи відновлення громадянства, а також на продовження права на перебування у Молдові.

Напередодні, 12 вересня, правоохоронці провели обшуки в офісах трьох компаній та Генеральному інспектораті міграції.

Правоохоронці вилучили понад $90 тис. та понад €12 тис., а також документи, контракти, мобільні телефони та інші предмети, які стосуються розслідування. 

Розслідування триває.

 

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