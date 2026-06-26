У Молдові викрили схему постачання товарів для російського ВПК

Загальна вартість поставок перевищує 21 млн леїв – близько мільйона євро.

Служба інформації та безпеки Молдови разом із Прокуратурою з боротьби зі злочинністю та в особливо важливих справах припинила схему незаконного експорту товарів подвійного призначення до росії.

Про це повідомляє NewsMaker.

За даними відомств, продукцію постачали компаніям, пов'язаним із російським військово-промисловим комплексом та таким, що перебувають під міжнародними санкціями. Загальна вартість поставок, які зараз перевіряють слідчі, перевищує 21 млн леїв – близько мільйона євро.

З 2022 року молдавська компанія, ймовірно, експортувала системи керування та вимірювання електричних сигналів від датчиків, які використовують у двигунах навчально-бойових літаків Як-130 та винищувачів Су-27. У митних деклараціях компанія вказувала, що експортує "обладнання для переробки відходів", так вона намагалася приховати справжнє призначення товарів та уникнути необхідних дозволів на експорт продукції подвійного призначення.

За версією слідства, представники компанії створили фірму в росії, щоб приховати кінцевого одержувача товарів, а через неї передавали продукцію організації, пов'язаній із російським ВПК і підсанкційній. Правоохоронці також заявляють, що представники компанії безпосередньо узгоджували з одержувачем у росії технічну документацію, завдання та результати випробувань.

24 червня співробітники СІБ та прокурори PCCOCS провели шість обшуків, вилучивши деталі систем керування та вимірювання, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, технічні документи та контракти. Слідчі вивчать вилучені матеріали у межах кримінальної справи.