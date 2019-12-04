У Молдові за водіння в нетверезому вигляді відправлятимуть в морг
Про такий спосіб покарання домовилися в районній лікарні і бюро пробації. Головлікар районної лікарні підтвердила це виданню Agora.md.
За її словами, покарані водії будуть прибирати в морзі, допомагати з транспортуванням трупів.
З грудня минулого року в Молдові тимчасово забирають права у водіїв, яких упіймали на водінні в нетверезому вигляді. Крім того, якщо перевірка виявила, що концентрація алкоголю в повітрі, яке вони видихають, перевищує 0,3 мг/л, водійські права анулюють до кінця життя.
Нагадаємо, в Україні закон про відповідальність водіїв за керування транспортом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння набере чинності з 1 січня 2020 року.
Дозволений рівень алкоголю в організмі, за який не штрафують, 0,2 проміле.
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