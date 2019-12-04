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У Молдові за водіння в нетверезому вигляді відправлятимуть в морг

Спійманим п'яними за кермом водіям "світять" неоплачувані роботи в морзі
Влада молдовського міста Ніспорени прийняла рішення відправляти водіїв, спійманих у стані алкогольного сп'яніння, на неоплачувані роботи в морзі.
У Молдові за водіння в нетверезому вигляді відправлятимуть в морг Фото: dnpr.com.ua

Про такий спосіб покарання домовилися в районній лікарні і бюро пробації. Головлікар районної лікарні підтвердила це виданню Agora.md.

За її словами, покарані водії будуть прибирати в морзі, допомагати з транспортуванням трупів.

З грудня минулого року в Молдові тимчасово забирають права у водіїв, яких упіймали на водінні в нетверезому вигляді. Крім того, якщо перевірка виявила, що концентрація алкоголю в повітрі, яке вони видихають, перевищує 0,3 мг/л, водійські права анулюють до кінця життя.

Нагадаємо, в Україні закон про відповідальність водіїв за керування транспортом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння набере чинності з 1 січня 2020 року.

Дозволений рівень алкоголю в організмі, за який не штрафують, 0,2 проміле.

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12 04 2019 10:07
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