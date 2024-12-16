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У Молдові запровадили режим надзвичайної ситуації в енергетиці

16 грудня 2024, 17:35
У Молдові запровадили режим надзвичайної ситуації в енергетиці
Фото: УНН
За поставлений газ ніхто не розраховується.
16 грудня у Молдові набув чинності режим надзвичайної ситуації в енергетичному секторі, який триватиме впродовж 60 днів.
 
Про це повідомляє NewsMaker.
 
Введення режиму надзвичайної ситуації дозволить владі здійснювати дев'ять заходів:
 
  • Купувати в прискореному режимі газ та електроенергію;
  • Залучати кошти на закупівлю енергоресурсів;
  • Застосовувати рішення в енергетичному секторі відступаючи від законодавства.
 
Головна причина введення режиму НС — неясність із продовженням постачання російського газу до Молдови з 2025 року. 
 
З кінця 2022 року "Газпром" постачає до Молдови 5,7 млн кубометрів газу. Весь обсяг газу направляють у Придністров'я, де його використовують для побутових потреб та для генерації електроенергії Молдавської ДРЕС, яку споживають обидва береги Дністра. 
 
За поставлений газ ніхто не розраховується.

 

газМолдовавійна в Україніросія окупанти

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