У Молдові запровадили режим надзвичайної ситуації в енергетиці
16 грудня 2024, 17:35
Фото: УНН
За поставлений газ ніхто не розраховується.
16 грудня у Молдові набув чинності режим надзвичайної ситуації в енергетичному секторі, який триватиме впродовж 60 днів.
Про це повідомляє NewsMaker.
Введення режиму надзвичайної ситуації дозволить владі здійснювати дев'ять заходів:
- Купувати в прискореному режимі газ та електроенергію;
- Залучати кошти на закупівлю енергоресурсів;
- Застосовувати рішення в енергетичному секторі відступаючи від законодавства.
Головна причина введення режиму НС — неясність із продовженням постачання російського газу до Молдови з 2025 року.
З кінця 2022 року "Газпром" постачає до Молдови 5,7 млн кубометрів газу. Весь обсяг газу направляють у Придністров'я, де його використовують для побутових потреб та для генерації електроенергії Молдавської ДРЕС, яку споживають обидва береги Дністра.
За поставлений газ ніхто не розраховується.