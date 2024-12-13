У Молдові запроваджують надзвичайний стан в енергетиці

300 тисяч громадян Молдови можуть лишитися без газу і світла

З понеділка, 16 грудня, у Молдові на 60 днів запроваджують надзвичайний стан в енергетиці через ризик припинення постачання російського газу до невизнаного Придністров’я. Відповідне подання уряду схвалив парламент країни.

Про це повідомляє молдовська служба Радіо Свобода.

Прем'єр-міністр Дорін Речан пояснив, що такий захід необхідний, оскільки "Газпром" може припинити постачання газу на лівий берег Дністра. Це у свою чергу може призвести до гуманітарної кризи в регіоні, адже Кучурганська станція, що на території невизнаного Придністров’я, постачає газ за дешевими тарифами і забезпечує близько 70% внутрішніх потреб країни. Водночас, правий берег Дністра у Молдові енергетично незалежний від "Газпрому".

"Ми повинні зробити так, щоб ця зима стала останньою, коли кремль впливатиме на нашу безпеку. Ми уникли газового шантажу на правому березі і зможемо уникнути енергетичного шантажу, щойно завершиться будівництво високовольтної лінії Кишинів-Вулкенешть", - сказав керівник уряду.

В уряді побоюються, що можлива гуманітарна криза вплине на близько 300 тисяч громадян Молдови, які ризикують лишитися без газу, світла й достатньої кількості грошей, щоб купувати продукти посеред зими.