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У Молдові запроваджують надзвичайний стан в енергетиці

13 грудня 2024, 14:07
У Молдові запроваджують надзвичайний стан в енергетиці
Фото: ria.ru
300 тисяч громадян Молдови можуть лишитися без газу і світла
З понеділка, 16 грудня, у Молдові на 60 днів запроваджують надзвичайний стан в енергетиці через ризик припинення постачання російського газу до невизнаного Придністров’я. Відповідне подання уряду схвалив парламент країни.
 
Про це повідомляє молдовська служба Радіо Свобода.
 
Прем'єр-міністр Дорін Речан пояснив, що такий захід необхідний, оскільки "Газпром" може припинити постачання газу на лівий берег Дністра. Це у свою чергу може призвести до гуманітарної кризи в регіоні, адже Кучурганська станція, що на території невизнаного Придністров’я, постачає газ за дешевими тарифами і забезпечує близько 70% внутрішніх потреб країни. Водночас, правий берег Дністра у Молдові енергетично незалежний від "Газпрому".
 
"Ми повинні зробити так, щоб ця зима стала останньою, коли кремль впливатиме на нашу безпеку. Ми уникли газового шантажу на правому березі і зможемо уникнути енергетичного шантажу, щойно завершиться будівництво високовольтної лінії Кишинів-Вулкенешть", - сказав керівник уряду.
 
В уряді побоюються, що можлива гуманітарна криза вплине на близько 300 тисяч громадян Молдови, які ризикують лишитися без газу, світла й достатньої кількості грошей, щоб купувати продукти посеред зими.
 
Депутати-соціалісти та комуністи намагалися висунути вотум недовіри уряду, звинувачуючи його в неефективному управлінні ситуацією в енергетичній сфері, проте вотум провалився, адже його підтримали лише 18 депутатів від опозиції.
 
9 грудня режим надзвичайного економічного стану через ризик припинення постачання в регіон російського газу вирішили ввести на 30 діб і у невизнаному Придністров’ї. Лідер регіону Вадим Красносельський підписав відповідний "указ", який ще має затвердити "законодавчий" орган.

 

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