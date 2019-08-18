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У Молдові застрелився близький друг олігарха-втікача Плахотнюка

Самогубство Юрія Лункашу сталося ввечері 17 серпня
У Молдові застрелився близький друг колишнього лідера місцевої Демпартії, олігарха Володимира Плахотнюка.
У Молдові застрелився близький друг олігарха-втікача Плахотнюка Фото: rise.md

Самогубство бізнесмена Юрія Лункашу сталося ввечері 17 серпня, про нього повідомив його водій, інформує портал noi.md з посиланням на поліцію Буюкан. 

За даними молдовської поліції, о восьмій вечора до чергової частини надійшло повідомлення екстреної служби 112 про те, що на трасі R-6 (Яловени-Дурлешти) перебуває людина з вогнепальною раною в ділянці голови. У службу 112 зателефонував водій Лункашу. Він повідомив, що той вистрілив собі в голову і помер на місці.

На допиті в поліції Бабін розповів, що напередодні ввечері, приблизно о 19:00, йому зателефонував його начальник і "викликав до себе додому, оскільки захотів покататися, щоб подихати свіжим повітрям".

У певний момент Лункашу попросив водія зупинити машину в полі. Потім він вийшов з машини і сказав водієві, що хоче подихати свіжим повітрям, після чого вистрілив собі в голову з пістолета і помер на місці.

У машині знайшли записку такого змісту: "Білий будиночок я купив в 2017 році, я був інвестором".

"Білий дім" - двоповерховий особняк, розташований в елітному районі Кишинева, який був предметом гучного журналістського розслідування.

Лункашу був одним з ділових партнерів і близьким другом олігарха Плахотнюка. Він також одружений на одній з сестер Плахотнюк.

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