Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва

02 травня 2025, 11:11
У Монако затримали сина експрезидента
Фото: СБУ
За даними слідства, затриманий до початку повномасштабної війни допоміг своєму батьку привласнити акції підприємства, а потім - продати їх третім особам.
У Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва Олександра, який разом із батьком підозрюється у розкраданні активів підприємства.
 
Про це повідомила Служба безпеки України.
 
За даними слідства, затриманий до початку повномасштабної війни допоміг своєму батьку привласнити акції підприємства, а потім - продати їх третім особам.
 
Для реалізації оборудки на той час керівник "Мотор Січі" організував інвентаризацію активів компанії, внаслідок чого штучно занизив вартість її акцій. Потім він придбав 65% цінних паперів за суттєво зниженою ціною і згодом передав більшу їх частину на користь шести офшорних структур, якими володіє його син.
 
Щоб легалізувати вкрадені активи, зловмисники продали їх зарубіжним компаніям, а отримані прибутки використали для придбання елітної нерухомості на території Євросоюзу.
 
У ході міжнародного розслідування проведено одночасні обшуки за місцем проживання затриманого на прибережній віллі у Монако та в помешканнях афілійованих осіб у Запоріжжі.
 
Слідчі Служби безпеки повідомили сину експрезидента Мотор Січі про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Також нову підозру отримав ексочільник "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв, який наразі перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з РФ. Його злочини додатково кваліфіковано за декількома статтями Кримінального кодексу: ч. 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (організація, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі).

 

СБУвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Миру в Україні не буде. Можливе лише перемир'я, але озброювати Україну треба – Майкл Пек
Політика
Миру в Україні не буде. Можливе лише перемир'я, але озброювати Україну треба – Майкл Пек
Переклад iPress – 02 травня 2025, 12:49
На службі Кремля. Проросійські рупори знов набувають сили – Едвард Лукас
Політика
На службі Кремля. Проросійські рупори знов набувають сили – Едвард Лукас
Переклад iPress – 02 травня 2025, 12:16
Жодної колонізації Марса. США втратили лідерство, але чи замінить їх Альянс демократій – Ендрю Таннер
Політика
Жодної колонізації Марса. США втратили лідерство, але чи замінить їх Альянс демократій – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 травня 2025, 08:08
Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-москва – Ендрю Чахоян
Політика
Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-москва – Ендрю Чахоян
Переклад iPress – 01 травня 2025, 15:18
Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post
Політика
Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post
Переклад iPress – 01 травня 2025, 12:38
Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 травня 2025, 08:35
Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Політика
Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 15:47
Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Політика
Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 12:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється