У Монобанку відбувся збій
У мобільному додатку monobank 9 січня відбулися збої в роботі.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
"Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую", - написав Гороховський.
Пресслужба банку підтвердила hromadske наявність складнощів. За даними hromadske, не працювали сервіси накопичення "Банки", водночас перекази з карти на карту працювали.
"Нам дуже шкода, що виникли складнощі при роботі з нашим продуктом. Зараз спостерігаються труднощі на нашому боці", – йдеться у коментарі.