У Монобанку відбувся збій

Не працювали сервіси накопичення "Банки".

У мобільному додатку monobank 9 січня відбулися збої в роботі.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

"Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую", - написав Гороховський.

Пресслужба банку підтвердила hromadske наявність складнощів. За даними hromadske, не працювали сервіси накопичення "Банки", водночас перекази з карти на карту працювали.

"Нам дуже шкода, що виникли складнощі при роботі з нашим продуктом. Зараз спостерігаються труднощі на нашому боці", – йдеться у коментарі.