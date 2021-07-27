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У морі поблизу Мальти урятували майже півсотні мігрантів

Зазначається, що серед урятованих мігрантів була щонайменше одна дитина
Збройні сили Мальти врятували у морі поблизу узбережжя країни 46 мігрантів, які потрапили у халепу.
У морі поблизу Мальти урятували майже півсотні мігрантів Фото: Ukrinform
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа.
 
Зазначається, що серед урятованих мігрантів була щонайменше одна дитина.
 
Це вже другий борт з мігрантами, урятований поблизу Мальти упродовж останніх двох тижнів. 14 липня дерев’яне судно із 81 мігрантом на борту було супроводжено до узбережжя, утім, до моменту порятунку троє присутніх людей вже загинули.
 
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27 07 2021 10:19
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