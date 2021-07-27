У морі поблизу Мальти урятували майже півсотні мігрантів Зазначається, що серед урятованих мігрантів була щонайменше одна дитина

Збройні сили Мальти врятували у морі поблизу узбережжя країни 46 мігрантів, які потрапили у халепу.

Фото: Ukrinform

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа. Зазначається, що серед урятованих мігрантів була щонайменше одна дитина. Це вже другий борт з мігрантами, урятований поблизу Мальти упродовж останніх двох тижнів. 14 липня дерев’яне судно із 81 мігрантом на борту було супроводжено до узбережжя, утім, до моменту порятунку троє присутніх людей вже загинули. Читайте також: Frontex посилить присутність на кордоні Литви з Білоруссю

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