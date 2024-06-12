У Московській області партизани влаштували диверсію

Агент руху "Атеш" знищив станцію супутникового зв'язку в Московській області.

"Агент нашого руху провів диверсію, знищивши станцію супутникового зв'язку Р-441 "Ливень", – йдеться в заяві партизанського руху.

Ця станція була розташована на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку (в/ч 62845) у місті Клин Московської області.

Станція супутникового зв'язку "Ливень" забезпечує зв'язок у стратегічній та оперативній ланках управління російської армії. В результаті знищення цієї станції значно порушено систему управління 584-го зенітного ракетного полку та послаблено систему ППО усієї Московської області.