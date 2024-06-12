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У Московській області партизани влаштували диверсію

12 червня 2024, 11:11
У Московській області партизани влаштували диверсію
Фото: firtka.if.ua
Диверсію в росії скоєно в місті Клин на території військової частини, поділилися в "Атеш".
Агент руху "Атеш" знищив станцію супутникового зв'язку в Московській області.
 
Про це повідомляється в Telegram-каналі "Атеш".
 
"Агент нашого руху провів диверсію, знищивши станцію супутникового зв'язку Р-441 "Ливень", – йдеться в заяві партизанського руху.

Ця станція була розташована на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку (в/ч 62845) у місті Клин Московської області.

Станція супутникового зв'язку "Ливень" забезпечує зв'язок у стратегічній та оперативній ланках управління російської армії. В результаті знищення цієї станції значно порушено систему управління 584-го зенітного ракетного полку та послаблено систему ППО усієї Московської області.

 

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