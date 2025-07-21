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У московських аеропортах третій день колапс через атаки українських дронів

21 липня 2025, 16:08
У московських аеропортах третій день колапс через атаки українських дронів
аеропорт Домодєдово
Тисячі рейсів скасовано або затримано.

Порушення в роботі аеропортів російської столиці тривають із 19 по 21 липня - за цей час було скасовано чи затримано тисячі рейсів.

Про це повідомляє The moscow Times.

Ще 19 липня в аеропорту Шереметьєво скасували 15 рейсів, у Внуково - 30, у Жуковському - два. У той же день міністерство оборони рф заявило про збиття 18 українських безпілотників на підльоті до москви.

Наступного дня, 20 липня, ситуація погіршилася: в Шереметьєво скасували 165 рейсів, у Внуково - 81, у Домодєдово - 9, а в Жуковському  майже всі. Міноборони рф повідомило про збиття вже 26 дронів.

У ніч на 21 липня московські аеропорти знову працювали з обмеженнями через оголошення повітряної тривоги. З півночі до обіду в Шереметьєво було скасовано понад 170 рейсів, у Внуково - 24, у Домодєдово — два. Загалом затримано 472 рейси.

Міноборони рф знову заявило про збиття 26 безпілотників. За даними російських ЗМІ, за два дні від затримок вильоту постраждали пасажири сотень рейсів.

Це вже четвертий транспортний колапс у московських аеропортах з початку травня, коли стартував високий туристичний сезон. Подібні масові збої фіксувалися 6 травня, 10 червня та з 5 по 7 липня. Загалом за цей час аеропорти москви були закриті на понад добу кожен: Домодєдово — більш ніж на 60 годин, Внуково — на понад 45 годин, Шереметьєво — на понад 30, повідомили в Асоціації туроператорів рф.

З початку травня авіакомпанії скасували приблизно 1000 рейсів, 430 літаків було змушено перенаправити на запасні аеродроми. Це торкнулося щонайменше 200 тисяч пасажирів - приблизно кожного десятого користувача авіатранспорту.

У Росавіації заявили, що поки не розглядають можливість компенсації збитків авіакомпаніям через скасування та затримки рейсів.

На тлі чергового транспортного колапсу новий міністр транспорту рф Андрій Нікітін заявив, що ні аеропорти, ні авіакомпанії не можуть заздалегідь передбачити запуск плану "Килим".

"Ми, звичайно, працюватимемо з колегами з Міноборони, намагатимемося щось зробити", - додав він.

 
Росіявійнааеропорти

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