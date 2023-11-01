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У москві активно підтримують продовження війни проти України – опитування

01 листопада 2023, 11:15
У москві активно підтримують продовження війни проти України – опитування
Фото: Укрінформ
У росії провели опитування громадян щодо війни проти України.

Мешканці москви більше за інших росіян налаштовані на продовження війни окупаційними військами рф проти України.

Про це свідчать результати опитувань "Левада-Центра" – російської недержавної дослідницької організації.   

Так, за продовження воєнних дій проти України проголосували 32% москвичів, виступили проти – 15%. 23% підтримали ідею мирних переговорів. 6% – не змогли визначитися з відповіддю. Ще 23% обрали відповідь – "напевне, продовжувати воєнні дії".

Водночас 55% опитаних громадян рф вважають, що слід припиняти війну і починати мирні переговори, 38% виступають за продовження військових дій.

 

 

 

Москваопитуваннявійна в Україніросія окупанти

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