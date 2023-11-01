У москві активно підтримують продовження війни проти України – опитування
Мешканці москви більше за інших росіян налаштовані на продовження війни окупаційними військами рф проти України.
Про це свідчать результати опитувань "Левада-Центра" – російської недержавної дослідницької організації.
Так, за продовження воєнних дій проти України проголосували 32% москвичів, виступили проти – 15%. 23% підтримали ідею мирних переговорів. 6% – не змогли визначитися з відповіддю. Ще 23% обрали відповідь – "напевне, продовжувати воєнні дії".
Водночас 55% опитаних громадян рф вважають, що слід припиняти війну і починати мирні переговори, 38% виступають за продовження військових дій.