У Підмосков'ї знов горіла електропідстанція

російське відомство запевняє, що пожежа в трансформаторі не вплинула на функціонування систем енергопостачання москви.

Уночі 24 листопада в Люблінському районі москви горіла електропідстанція "Чагіно".



Про це повідомили російські пабліки Astra, Mash у Telegram.

Пабліки повідомляли, що для гасіння пожежі на електропідстанції відключили мережу в трансформаторі, де і сталося загоряння.

Вогонь палахкотів на кілька метрів. Здалеку було видно великий стовп диму. Також у мережі публікували відео з місця події. Вранці факт пожежі підтвердили в МНС рф.

"У москві вогнеборці ліквідували пожежу. Горів трансформатор у Південно-Східному адміністративному окрузі. Пожежу оперативно ліквідували 70 фахівців і 20 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні МНС.

Нагадаємо, що це не поодинокий випадок за останні тижні.У четвер, 23 листопада вночі у російському Підмосков'ї пролунали вибухи. Очевидці повідомили про спалах та пожежу з боку електропідстанції у Литкаріно, що у 30 км від Москви.