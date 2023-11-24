Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Підмосков'ї знов горіла електропідстанція

24 листопада 2023, 11:13
У Підмосков'ї знов горіла електропідстанція
Фото: firtka.if.ua
російське відомство запевняє, що пожежа в трансформаторі не вплинула на функціонування систем енергопостачання москви.

Уночі 24 листопада в Люблінському районі москви горіла електропідстанція "Чагіно".

Про це повідомили російські пабліки Astra, Mash у Telegram.

Пабліки повідомляли, що для гасіння пожежі на електропідстанції відключили мережу в трансформаторі, де і сталося загоряння.

Вогонь палахкотів на кілька метрів. Здалеку було видно великий стовп диму. Також у мережі публікували відео з місця події. Вранці факт пожежі підтвердили в МНС рф.

"У москві вогнеборці ліквідували пожежу. Горів трансформатор у Південно-Східному адміністративному окрузі. Пожежу оперативно ліквідували 70 фахівців і 20 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні МНС.

Нагадаємо, що це не поодинокий випадок за останні тижні.У четвер, 23 листопада вночі у російському Підмосков'ї пролунали вибухи. Очевидці повідомили про спалах та пожежу з боку електропідстанції у Литкаріно, що у 30 км від Москви. 

вибухиелектрикавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Нідерландський Трамп. Хто такий Герт Вілдерс і що він хоче? – Politico
Політика
Нідерландський Трамп. Хто такий Герт Вілдерс і що він хоче? – Politico
Переклад iPress – 24 листопада 2023, 11:49
Чим загрожують світу Маск та Альтман. OpenAI та X – керовані одноосібно масові технології у популістській оболонці – Washington Post
Технології
Чим загрожують світу Маск та Альтман. OpenAI та X – керовані одноосібно масові технології у популістській оболонці – Washington Post
Переклад iPress – 24 листопада 2023, 09:34
Ви прислухалися останнім часом до того, що говорить Трамп? Його слова перегукуються з
Політика
Ви прислухалися останнім часом до того, що говорить Трамп? Його слова перегукуються з "Mein Kampf" – провідні американські медіа
Переклад iPress – 23 листопада 2023, 16:54
Контрнаступ України зупинився. Але тільки на суші – слід вдивлятися в море – WSJ
Технології
Контрнаступ України зупинився. Але тільки на суші – слід вдивлятися в море – WSJ
Переклад iPress – 23 листопада 2023, 12:45
Здобутки росії мізерні, а втрати величезні. Успіх України на східному березі Дніпра важливіший – естонський аналітик Карл
Політика
Здобутки росії мізерні, а втрати величезні. Успіх України на східному березі Дніпра важливіший – естонський аналітик Карл
Переклад iPress – 23 листопада 2023, 09:14
У російській армії кадрова проблема. Лише політична проблема, але не загроза для кремля – RFE/RL
Політика
У російській армії кадрова проблема. Лише політична проблема, але не загроза для кремля – RFE/RL
Переклад iPress – 22 листопада 2023, 16:37
Федералізована Європа не в інтересах Америки. США не мають бути простим спостерігачем планів ЄС – Ендрю Міхта
Політика
Федералізована Європа не в інтересах Америки. США не мають бути простим спостерігачем планів ЄС – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 22 листопада 2023, 12:33
НАТО шукає нового генсека. Як західні європейці намагаються усунути з кандидатів естонку Каллас – Едвард Лукас
Політика
НАТО шукає нового генсека. Як західні європейці намагаються усунути з кандидатів естонку Каллас – Едвард Лукас
Переклад iPress – 21 листопада 2023, 23:40
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється