У москві ліквідували посадовця КБ "Марс"

Він займався модернізацією ракет, якими б’ють по Україні

У москві ліквідували Михайла Шатського - заступника генерального конструктора КБ "Марс" і начальника відділу програмного забезпечення. Він займався модернізацією ракет X-59 до рівня X-69, які війська рф використовують для ударів по Україні.

Про це повідомило РБК-Україна із посиланням на джерела в Силах оборони України та на колишнього російського телеведучого Олександра Невзорова.

"Сьогодні силами ГУР у москві ліквідований особливо шкідливий злочинець-заступник генерального конструктора, керівник відділу програмного забезпечення КБ "Марс" Михайло Шатський", - написав Невзоров.