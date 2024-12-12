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У москві ліквідували посадовця КБ "Марс"

12 грудня 2024, 14:07
У москві ліквідували посадовця КБ
фото з відкритих джерел
Він займався модернізацією ракет, якими б’ють по Україні
У москві ліквідували Михайла Шатського - заступника генерального конструктора КБ "Марс" і начальника відділу програмного забезпечення. Він займався модернізацією ракет X-59 до рівня X-69, які війська рф використовують для ударів по Україні.
 
Про це повідомило РБК-Україна із посиланням на джерела в Силах оборони України та на колишнього російського телеведучого Олександра Невзорова. 
 
"Сьогодні силами ГУР у москві ліквідований особливо шкідливий злочинець-заступник генерального конструктора, керівник відділу програмного забезпечення КБ "Марс" Михайло Шатський", - написав Невзоров.
 
За його словами, Шатський займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69, впроваджував нові БПЛА і винен у смерті тисяч невинних українців.
 
Інформацію про ліквідацію цього російського посадовця підтвердили РБК-Україна джерела в Силах оборони України. Співрозмовники також повідомили, що це була операція ГУР.
 
Москвавійна в Україніросія окупанти

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