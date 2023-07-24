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У москві на метал зрізали кілометр кабелю спецзв'язку Міноборони

24 липня 2023, 17:37
У москві на метал зрізали кілометр кабелю спецзв'язку Міноборони
Фото: prazdnik-tlt.ru
Поліція шукає "диверсантів".
Невідомі у москві перерізали та вкрали понад кілометр кабелю електрозв'язку Міноборони рф.
 
Про це повідомив російський Telegram-канал BAZA.
 
Відсутність кабелю помітив співробітник силового відомства країни-агресорки разом із представником "Воентелекома", коли через збій вони вирішили перевірити об'єкт електрозв'язку в адміністративному окрузі на сході москви.
 
Виявилося, що на місці не вистачало понад кілометру кабелю, ціна за метр якого може доходити до 5000 рублів. Таким чином матеріальний збиток може бути оцінений у понад 5 млн рублів. 
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