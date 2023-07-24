У москві на метал зрізали кілометр кабелю спецзв'язку Міноборони

Поліція шукає "диверсантів".

Невідомі у москві перерізали та вкрали понад кілометр кабелю електрозв'язку Міноборони рф.

Про це повідомив російський Telegram-канал BAZA.

Відсутність кабелю помітив співробітник силового відомства країни-агресорки разом із представником "Воентелекома", коли через збій вони вирішили перевірити об'єкт електрозв'язку в адміністративному окрузі на сході москви.

Виявилося, що на місці не вистачало понад кілометру кабелю, ціна за метр якого може доходити до 5000 рублів. Таким чином матеріальний збиток може бути оцінений у понад 5 млн рублів.