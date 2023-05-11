У москві не хочуть повірити у збиття над Києвом ракети "Кинджал"

росіяни істерично стверджують, що американський ЗРК не здатний перехоплювати такі цілі.

Міноборони російської федерації відмовляється повірити в те, що американська система протиракетної оборони Patriot зуміла перехопити та вразити російську ракету "Кинджал", якою держава-агресорка атакувала столицю України.

Про це повідомляють пропагандисти з "РИА Новости" з посиланням на власні джерела у російському військовому відомстві.

Неназваний співрозмовник пропагандистського агентства заявив, що швидкість польоту "Кинджала" перевищує граничні режими поставлених Києву засобів ППО, а на кінцевій ділянці польоту ракета ще й здійснює хитрий маневр, після якого практично вертикально заходить на ціль. Ці чинники нібито унеможливлюють перехоплення російської "суперзброї".

Джерело російських пропагандистів не уточнило, чи запрограмована розхвалена пропагандою російська ракета, окрім "маневру", ще й на "жест доброї волі", внаслідок якого вона самоліквідується, побачивши ЗРК Patriot.

Нагадаємо, Повітряні сили України вперше збили російську гіперзвукову ракету "Кинджал" із ЗРК Patriot у небі над Києвом у ніч проти 4 травня. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території рф.