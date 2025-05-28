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ПОЛІТИКА

У москві не вірять гучним заявам Трампа – CNN

28 травня 2025, 17:09
У москві не вірять гучним заявам Трампа – CNN
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
На сьогодні у Трампа є два варіанти дій — запровадження санкцій або посилення військової допомоги Україні.

Президент США Дональд Трамп виступає з різкими заявами в бік очільника кремля владіміра путіна, але москва, видно, не бачить у цьому реальної загрози. 

У CNN також припускають, що різкіша риторика республіканця, викликана останніми масованими ударами по Україні — це не зміна курсу, а емоційна реакція. Тим часом заяви з російської столиці лише підтверджують: путін не вірить злості Трампа. 

"Раніше від президента Трампа лунали заяви та погрози санкціями, але поки що жодних дій. Питання — чи буде цього разу інакше?" — заявив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор. 

На сьогодні у Трампа є два варіанти дій — запровадження санкцій або посилення військової допомоги Україні. Втім, кожен з них суперечить передвиборчій кампанії республіканця, під час якої той критикував витрати на війну. Ймовірно, це послання він продає більше американцям, ніж путіну, припускає майор у відставці Майк Лайонс. 

"Мені хотілося б думати, що тепер він бачить, що війну дуже важко розв’язати", — коментує ситуацію він. 

Європейці також вбачають зміну тону Трампа, який нарешті розуміє, що путін не хоче миру. Тим часом Кремль продовжує тестувати його рішучість. 

"Розмови — це дешево, а ми чекаємо на дії... путін не вірить, що Трамп виконає свої обіцянки (щодо санкцій і посилення тиску — ред.)", — підсумувала колишня співробітниця розвідки США Бет Саннер.

війнаВладімір ПутінсанкціїДональд Трамппереговори

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