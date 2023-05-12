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У москві повідомляють про пожежу на заводі з виготовлення двигунів для МіГів

12 травня 2023, 09:34
У москві повідомляють про пожежу на заводі з виготовлення двигунів для МіГів
Фото: firtka.if.ua
Троє людей постраждало.

Вночі проти 12 травня у москві сталася сильна пожежа. Повідомляють, що зайнялося на території машинобудівного заводу, де виготовляють двигуни для літаків МіГ.

Інформація про це з'явилася у деяких Telegram-каналах.

"У москві сталася пожежа на території машинобудівного заводу імені В.В. Чернишова, постраждало троє людей. На цьому підприємстві виготовляють двигуни для літаків МіГ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що займання сталося в одній із будівель підприємства на Вишневій вулиці близько 04:00. В одному з кабінетів зайнялися особисті речі та меблі на площі близько 15 квадратних метрів.

Попередньо, пожежу вже ліквідовано. Постраждало троє людей. Їх забрала "швидка".

 

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