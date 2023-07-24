У москві пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку безпілотників

Є влучання у московську багатоповерхівку.

Сьогодні, 24 липня близько четвертої години ранку українські моніторингові пабліки повідомили що в Московській області працює вороже ППО. Телеграм-канал "ППО UA | РАДАР" повідомив, що в москві невідомий безпілотник прилетів у багатоповерховий будинок. Повідомляється також про влучання у казарму.

О 4.14 російська агенція ТАСС з посиланням на екстренні служби повідомила, що уламки безпілотника були виявлені на Комсомольському проспекті у Москві.

Близько 4.30 російський телеграм-канал "Война близко" повідомив, що БПЛА потрапив до бізнес-центру на вулиці Ліхачова, де розташований торговий центр "Леруа-Мерлен". Вибух був потужний, так що на верхніх поверхах вибило шибки. Інформації про пошкодження, а також офіційних заяв наразі не було.

Паблік також повідомляє, що безпілотник прилетів неподалік будівлі Міністерства оборони рф, яка, ймовірно, і була ціллю атаки.

Мер москви Сергій Собянін повідомив: "Сьогодні близько четвертої години ранку зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будинках. Серйозних руйнувань і постраждалих немає. Всі оперативні служби працюють на місці."

Міноборони росії опублікувало свій звіт про атаку безпілотників: "Вранці 24 липня припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома безпілотними літальними апаратами по об'єктах на території міста москви. Засобами радіоелектронної боротьби було подавлено двох українських БПЛА. ського режиму постраждалих немає".

Тим часом ця атака безпілотників викликала істеричну реакцію у деяких росіян. "Пора зносити урядовий квартал у Києві," - написав у Telegram російський пропагандист Володимир Соловйов.