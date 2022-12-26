У москві раптово помер російський генерал, екс-командувач сухопутними військами

У москві раптово помер колишній головнокомандувач сухопутними військами росії

У москві раптово помер колишній головнокомандувач сухопутними військами росії, пише Sky News.

Генерал Олексій Маслов, який також був головним військовим представником росії при НАТО, помер на Різдво у віці 69 років.

Про його смерть повідомила машинобудівна компанія «Уралвагонзавод», де він працював на пенсії після військової кар'єри. Маслов звільнився з військової служби у 2011 році. Подробиці не повідомляються.