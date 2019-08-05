У Москві силовики затримали учасницю Pussy Riot та її друзів Візит до помешкання активістки поліцейські пояснили необхідністю провести опитування

У Москві поліцейські прийшли до квартири учасниці гурту Pussy Riot Вероніки Нікульшиної, де вона перебувала разом з друзями. Пізніше силовики затримали їх.

Pussy Riot

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на учасника панк-гурту Петра Верзілова. За його словами, візит до помешкання активістки поліцейські пояснили необхідністю провести опитування, бо "група молоді пошкодила якесь державне майно". Згодом Нікульшину та чотирьох її друзів відвезли до відділка. Нагадаємо, чотири учасники Pussy Riot у формі поліцейських вибігли на полепід час другого тайму фінального матчу ЧС з футболу. Своєю акцією представники організації вимагали звільнити всіх політичних ув'язнених і допустити політичну конкуренцію в країні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію