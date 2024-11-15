У москві вітають перемогу Трампа, але з обережністю – NYT

росія має надії покращити відносини з США за Трампа.

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США може здатися передчасним святковим подарунком для росії, враховуючи його послужний список хвалебних відгуків про владіміра путіна.

Дійсно, існує стримане почуття оптимізму щодо того, що тріумф Трампа може призвести до прориву в американо-російських відносинах і, можливо, до припинення війни в Україні, яка триває вже майже третій рік.

Про це пише The New York Times.

Проте проблиск надії стримується настороженістю, що підсилюється потужною підтримкою України з боку Сполучених Штатів. Навіть привітавши Трампа з перемогою, кремль зобразив Сполучені Штати як супротивника, який, по суті, веде проксі-війну проти росії.

Алекс Юсупов, директор російської програми Фонду ім. Фрідріха Еберта зазначив, що президент Байден продемонстрував чітке відчуття стриманості в таких питаннях, як завдання ударів вглиб російської території, в той час, як Трамп вважається більш безрозсудним і непередбачуваним.

Але в іншому сенсі перемога Трампа є значною перемогою для кремля, сказав Юсупов. Він навів приклад зростання популярності в Європі правих партій, які також підривають міжнародний порядок, встановлений після Другої світової війни. Це "дозволяє росії відкинути неминучі питання про її економічну модель і майбутнє керівництво країни", вважає Юсупов.