У москві впав безпілотник

У росії знову виявили невідомий літальний апарат.

У москві, на територію нафтопереробного заводу, 23 квітня впав невідомий квадрокоптер. Поруч із ним також виявили перцевий балончик.

Про це пише Baza.

Співробітники заводу у Капотні (один із адміністративних районів москви) помітили безпілотник, після цього на місце відразу викликали поліцію та саперів.

За даними російських правоохоронців, дрон жодної небезпеки не становив: на ньому була закріплена лише відеокамера.

Хто запустив дрон над МНПЗ, поки неясно. Правоохоронці намагаються знайти його власника.