У москві вигадали причину відсутності спільної заяви зі США
25 березня 2025, 15:07
Фото: Reuters
За версією москви, причиною цього стала позиція України.
москва заявила, що Україна начебто зірвала ухвалення спільної заяви з США за підсумками переговорів в Ер-Ріяді. У кремлі не стали говорити про конкретний зміст.
Про це повідомив російський "Интерфакс".
Переговори між росією та США в Ер-Ріяді, які тривали 12 годин, завершилися без ухвалення спільної заяви. За версією москви, причиною цього стала позиція України.
Про це в ефірі телеканалу "россия-24" заявив перший заступник голови комітету рф з оборони та безпеки Володимир Чижов.
Він наголосив, що сторони, попри всі обговорення, не змогли ухвалити підсумковий документ.
"Те, що вони сиділи 12 годин і як би погодили спільну заяву, яка, однак, не була прийнята через позицію України, це теж дуже характерно і симптоматично", - заявив Чижов.
Водночас він не уточнив, у чому саме полягала позиція України і як вона могла вплинути на результати переговорів.
Чижов також не розкрив деталей обговорень, зазначивши, що їх зміст, можливо, буде оприлюднений пізніше.