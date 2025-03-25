У москві вигадали причину відсутності спільної заяви зі США

За версією москви, причиною цього стала позиція України.

москва заявила, що Україна начебто зірвала ухвалення спільної заяви з США за підсумками переговорів в Ер-Ріяді. У кремлі не стали говорити про конкретний зміст.

Про це повідомив російський "Интерфакс".

Переговори між росією та США в Ер-Ріяді, які тривали 12 годин, завершилися без ухвалення спільної заяви. За версією москви, причиною цього стала позиція України.

Про це в ефірі телеканалу "россия-24" заявив перший заступник голови комітету рф з оборони та безпеки Володимир Чижов.