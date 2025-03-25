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У москві вигадали причину відсутності спільної заяви зі США

25 березня 2025, 15:07
У москві вигадали причину відсутності спільної заяви зі США
Фото: Reuters
За версією москви, причиною цього стала позиція України.
москва заявила, що Україна начебто зірвала ухвалення спільної заяви з США за підсумками переговорів в Ер-Ріяді. У кремлі не стали говорити про конкретний зміст.
 
Про це повідомив російський "Интерфакс".
 
Переговори між росією та США в Ер-Ріяді, які тривали 12 годин, завершилися без ухвалення спільної заяви. За версією москви, причиною цього стала позиція України.
 
Про це в ефірі телеканалу "россия-24" заявив перший заступник голови комітету рф з оборони та безпеки Володимир Чижов.
 
Він наголосив, що сторони, попри всі обговорення, не змогли ухвалити підсумковий документ.
 
"Те, що вони сиділи 12 годин і як би погодили спільну заяву, яка, однак, не була прийнята через позицію України, це теж дуже характерно і симптоматично", - заявив Чижов.
 
Водночас він не уточнив, у чому саме полягала позиція України і як вона могла вплинути на результати переговорів.
 
Чижов також не розкрив деталей обговорень, зазначивши, що їх зміст, можливо, буде оприлюднений пізніше.

 

війна в Україніпереговори з рфросія окупанти

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