У Москві заарештували екс-регіонала і мільйонера Павла Климця

За даними видання "Коммерсантъ", його звинувачують у даванні особливо великого хабара

У Москві слідчі Слідчого комітету Росії затримали українського бізнесмена Павла Климця.

За даними видання, 51-річний Климець звинувачується в давання хабара в особливо великому розмірі, однак кому і за що він намагався передати гроші - не повідомляється. Про це інформує LB.ua.

Також газета не називає і точної дати затримання.

"12 квітня суддя Марина Сирова, відома винесенням вироку у скандальній справі Pussy Riot, відправила пана Климця в СІЗО. Втім адвокати бізнесмена оскаржили це рішення в апеляційній інстанції Мосміськсуду, яка через порушення КПК арештну постанову скасувала, скерувавши справу на новий розгляд", - йдеться в матеріалі.

Зараз Климець продовжує перебувати під вартою. Новий розгляд наразі не призначено.

"За деякими даними, сам візит до Москви політика і мультимільйонера пов'язаний з його спробою обговорити долю належних йому активів на Донбасі, контроль над якими він фактично втратив після початку бойових дій в 2014 році", - пише Коммерсантъ.

У групі компаній OLYMP, яку очолює Павло Климець, неофіційно підтвердили його арешт у Москві.

Радник з комунікацій українського мільйонера Павла Климця, заарештованого в Москві, повідомила, що інформація про хабарництво не відповідає дійсності. Про це Юлія Трестер написала у Facebook.

"Інформація тільки про арешт відповідає дійсності. Хабара не було. Працюють адвокати", - написала вона.

Трестер також попросила ЗМІ не будувати жодних версій - це може зашкодити, оскільки життя Павла Климця може бути під загрозою. За її словами, останні кілька років Климець відходив від справ очолюваної ним компанії OLYMP і планував зайнятися громадською діяльністю.

Павло Климець у 2015 році увійшов у рейтингу найбагатших українців за версією журналу "Фокус", посівши 89 місце зі статком 70 млн доларів.

Одним з основних його активів є група компаній OLYMP. Крім того, йому ж належить будівельна компанія "Атлант", Малиновський скляний завод, лікеро-горілчаний завод Prime, завод переробки зерна "Бікорм", Малиновський кабельний завод, найбільший у Запоріжжі торговий центр тощо.

Климець є уродженцем Донецька. З 2006 по 2012 був народним депутатом. До 2010 входив до Партії регіонів.