У москві загорілося військове училище, росіяни заявляють про атаку безпілотника

Поруч із училищем розташовуються стрільбища та автомобільна заправка

У росії 6 жовтня спалахнула потужна пожежа. У столичному районі Кузьминки горить московське вище загальновійськове командне училище міністерства оборони рф. Причиною пожежі могла стати атака безпілотника: місцеві жителі розповідають про вибух і звуки, схожі на стрілянину.

Про це інформують російські ЗМІ.

"У Кузьминках – пожежа, ймовірно, після атаки безпілотника на Московське вище загальновійськове командне училище. Поруч розташовуються стрільбища та автомобільна заправка", – зазначено в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно стовп диму, що здіймається у небо.

Видання також наводять свідчення місцевих жителів. Вони розповідають, що перед загорянням чули "гучну бавовну", а також нетривалу стрілянину. Не виключено, що це була спроба збити дрон.

Училище розташоване приблизно за 570 км від кордону з Україною.