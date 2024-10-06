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У москві загорілося військове училище, росіяни заявляють про атаку безпілотника

06 жовтня 2024, 14:25
У москві загорілося військове училище, росіяни заявляють про атаку безпілотника
Фото: twitter.com/MaxShinamura
Поруч із училищем розташовуються стрільбища та автомобільна заправка

У росії 6 жовтня спалахнула потужна пожежа. У столичному районі Кузьминки горить московське вище загальновійськове командне училище міністерства оборони рф. Причиною пожежі могла стати атака безпілотника: місцеві жителі розповідають про вибух і звуки, схожі на стрілянину. 

Про це інформують російські ЗМІ.

"У Кузьминках – пожежа, ймовірно, після атаки безпілотника на Московське вище загальновійськове командне училище. Поруч розташовуються стрільбища та автомобільна заправка", – зазначено в повідомленні.
 
На опублікованих кадрах видно стовп диму, що здіймається у небо.
 
Видання також наводять свідчення місцевих жителів. Вони розповідають, що перед загорянням чули "гучну бавовну", а також нетривалу стрілянину. Не виключено, що це була спроба збити дрон.
 
Училище розташоване приблизно за 570 км від кордону з Україною.
 
пожежаМосквавійна в Україніросія окупанти

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