У москві заявили про атаку дронів, призупинена робота аеропортів
24 січня 2025, 08:55
Фото: www.ekathimerini.com
Місцеві аеропорти "Домодєдово" та "Жуковський" були зачинені на вліт на виліт.
У ніч на 24 січня у рф заявили про атаку безпілотників на москву та передмістя. Там було чутно звуки вибухів.
Про це повідомляють росЗМI.
За словами мера Сергія Собяніна, сили ППО збили кілька дронів у міських округах Коломни, Раменська, Подольська та Троїцького району.
Також про атаку дронів заявив губернатор Брянської області Богомаз. Там, ймовірно, вчергове удару зазнав завод "Кремній ЕЛ", який виробляє електроніку, що використовують в зенітних ракетних комплексах "Панцир", "Тріумфатор", а також у ракетних комплексах "Іскандер".
Через атаку російська авіація тимчасово призупинила роботу трьох столичних аеропортів – "Домодєдово", "Жуковський" та "Внуково". За інформацією російських ЗМІ та місцевих пабліків, на місцях падіння уламків руйнувань чи постраждалих немає, проте екстрені служби продовжують працювати.
Як повідомляє Telegram-канал Astra, внаслідок атаки дронів в російській Рязані горять два об'єкти – нафтопереробний завод та Ново-Рязанська ТЕЦ, .
російські пабліки оприлюднили численні відео з місць пожеж, на яких показано, наскільки вони масштабні. Об'єкти розташовані поруч і на кадрах, знятих очевидцями, видно обидві пожежі, відзначає Astra.
Пропагандисти Mash теж пишуть, що НПЗ, котрий належить "Роснєфті", та Ново-Рязанська ТЕЦ, горять після атаки.
Вони стверджують, що причина "займань" на НПЗ і ТЕЦ – падіння уламків. Губернатор регіону Павло Малков, не уточнюючи деталей, заявив, що всі оперативні служби виїхали на ліквідацію наслідків атаки на Рязань.
Рязанська область – не єдиний регіон країни-агресора, який цієї ночі зазнав удару.