У москві заявили про атаку дронів, призупинена робота аеропортів

Місцеві аеропорти "Домодєдово" та "Жуковський" були зачинені на вліт на виліт.

У ніч на 24 січня у рф заявили про атаку безпілотників на москву та передмістя. Там було чутно звуки вибухів.

За словами мера Сергія Собяніна, сили ППО збили кілька дронів у міських округах Коломни, Раменська, Подольська та Троїцького району.

Також про атаку дронів заявив губернатор Брянської області Богомаз. Там, ймовірно, вчергове удару зазнав завод "Кремній ЕЛ", який виробляє електроніку, що використовують в зенітних ракетних комплексах "Панцир", "Тріумфатор", а також у ракетних комплексах "Іскандер".

Через атаку російська авіація тимчасово призупинила роботу трьох столичних аеропортів – "Домодєдово", "Жуковський" та "Внуково". За інформацією російських ЗМІ та місцевих пабліків, на місцях падіння уламків руйнувань чи постраждалих немає, проте екстрені служби продовжують працювати.