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У москві "зламався" провайдер, який забезпечував інтернетом держструктури рф – ГУР

23 січня 2024, 11:29
У москві
Фото: з вільного доступу
Ця компанія, зокрема, забезпечує інтернетом адміністрацію путіна та ФСБ.

Внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів у росії виник масштабний збій у роботі крупного інтернет-провайдера “Акадо-телеком”. 

Про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Вказана компанія забезпечує послугами низку державних структур терористичної росії, зокрема адміністрацію путіна, ФСБ, ФСО, органи місцевого самоврядування у москві та інших регіонах, Сбербанк та інші об’єкти. 

ГУР повідомляє, що 21 та 22 січня російські користувачі стали масово скаржитись на відсутність інтернету та неможливість зв’язатись зі службою підтримки “Акадо”. 

У результаті виниклих проблем як у москві, де розташована штаб-квартира провайдера, так і в низці регіонів росії значно ускладнена або неможлива діяльність державних відомств агресора. Точний масштаб збитків для росії уточнюється.

війна в Україніросія білорусьМосквапровайдери

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