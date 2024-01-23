У москві "зламався" провайдер, який забезпечував інтернетом держструктури рф – ГУР
Внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів у росії виник масштабний збій у роботі крупного інтернет-провайдера “Акадо-телеком”.
Про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Вказана компанія забезпечує послугами низку державних структур терористичної росії, зокрема адміністрацію путіна, ФСБ, ФСО, органи місцевого самоврядування у москві та інших регіонах, Сбербанк та інші об’єкти.
ГУР повідомляє, що 21 та 22 січня російські користувачі стали масово скаржитись на відсутність інтернету та неможливість зв’язатись зі службою підтримки “Акадо”.
У результаті виниклих проблем як у москві, де розташована штаб-квартира провайдера, так і в низці регіонів росії значно ускладнена або неможлива діяльність державних відомств агресора. Точний масштаб збитків для росії уточнюється.