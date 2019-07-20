У МОЗ розповіли, як зросла кількість вакцинованих дітей за чотири роки

Так, у межах додаткових заходів проти кору, за 2017-2018 роки в України вакцинували понад 700 тисяч дітей до 18 років

З 2016 до 2019 року охоплення щепленнями серед дітей віком 1 рік зросло у рази, наприклад, від кору - удвічі, від кашлюку, дифтерії та правцю - втричі.

Найбільше немовлят вакцинованих проти кору, паротиту та краснухи: щеплення отримали понад 90% дітей 1 року. У 2016 році цей показник був менше 45%, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Крім планових щеплень, вакцинацію проводили і для тих дітей, які раніше не отримали необхідних щеплень. Так, у межах додаткових заходів проти кору, за 2017-2018 роки в України вакцинували понад 700 тисяч дітей до 18 років.

Зріс рівень вакцинації і від інших хвороб. У 2016 році щеплення від коклюшу, дифтерії і правцю мали 21% немовлят, а сьогодні відсоток виріс до 67,5%. Також значно збільшилась кількість щеплень від гепатиту В (65,2%), туберкульозу (84%) і полієміту (69,2%).

Проте у МОЗ наголошують, що для формування колективного імунітету необхідно, щоб 95-98% всього населення були вакциновані.



Фото:МОЗ

Раніше в Україні більше 10 років поспіль щорічно від кору щеплювалися менше 60% дітей. За ці роки кількість невакцинованих лише зростала. Як результат - спалах кору, який триває в Україні від літа 2017 року. За цей час захворіли понад 115 тисяч людей, 39 - померли від ускладнень кору.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я України скасувало вікові обмежень на безоплатну вакцинацію від кору.