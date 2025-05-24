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У Мозамбіку обстріляли судно з росії

24 травня 2025, 18:22
У Мозамбіку обстріляли судно з росії
twitter.com/CBeaune
Напад здійснили два невстановлені кораблі.

На південному сході Африки у Мозамбіку напали на російське океанографічне судно Atlântida, уряд країни почав розслідування.

Про це інформує мозамбікський новинний портал Club of Mozambique

"Йдеться про ймовірну атаку на російське судно, яку підтвердило 16 травня офіційне джерело в посольстві Росії в Мапуту. За словами джерела, 62-метрове судно, яке виконувало морські наукові дослідження, поверталося до порту Мапуту приблизно о 15:00 за місцевим часом 10 травня", - пише видання. 

За словами речника уряду Іносенсіу Імпісси, судно зазнало обстрілу, коли поверталося до порту Мапуту. 

Напад зробили два невстановлені судна біля острова Тамбузі, в архіпелазі Квірімбас. Посольство РФ у Мапуту підтвердило інцидент 16 травня.

Постраждале судно зупинилося в Мапуту, а пізніше вирушило до ПАР. 

Уряд каже, що офіційного звернення від російської сторони не надходило, але Мозамбік уже проводить розслідування та підкреслює свою відданість безпеці в територіальних водах.

Місцеві джерела пов’язують атаку з діяльністю бойовиків, пов’язаних з ІДІЛ. Якщо цей зв’язок підтвердиться, напад стане першим такого типу в регіоні. За даними Africa Centre for Strategic Studies, лише у 2024 році внаслідок атак екстремістів у Кабу-Делгаду загинули щонайменше 349 осіб.

 
РосіяМозамбік

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