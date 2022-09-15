НОВИНИГоловою місії Міжнародного валютного фонду в Україні став Гевін Грей. Він змінить на цій посаді Іванну Владкову Голлар з 20 вересня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У МВФ призначили нового голову місії в Україні
Фото: з вільних джерел
Про це йдеться у заяві представництва МВФ в Україні.
Як зазначив Ваграм Степанян, постійний представник МВФ в Україні, Грей - громадянин Великої Британії. Він має суттєвий досвід роботи в економіках, що розвиваються.
За інформацією Bloomberg, Грей займав пост глави місії в Іраку з 2018 по 2020 рік, де МВФ виділи гроші для відновлення країни після війни.
Нагадаємо, Іванна Владкова Голлар очолювала місію МВФ в Україні з травня 2020 року.
Раніше повідомлялось, що МВФ шукає способи екстреного фінансування України.
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