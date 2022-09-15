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У МВФ призначили нового голову місії в Україні

Головою місії Міжнародного валютного фонду в Україні став Гевін Грей. Він змінить на цій посаді Іванну Владкову Голлар з 20 вересня.
У МВФ призначили нового голову місії в Україні Фото: з вільних джерел

Про це йдеться у заяві представництва МВФ в Україні.

Як зазначив Ваграм Степанян, постійний представник МВФ в Україні, Грей - громадянин Великої Британії. Він має суттєвий досвід роботи в економіках, що розвиваються.

За інформацією Bloomberg, Грей займав пост глави місії в Іраку з 2018 по 2020 рік, де МВФ виділи гроші для відновлення країни після війни.

Нагадаємо, Іванна Владкова Голлар очолювала місію МВФ в Україні з травня 2020 року. 

Раніше повідомлялось, що МВФ шукає способи екстреного фінансування України.

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15 09 2022 10:04
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