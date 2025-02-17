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У МВС спростовують фейк щодо пожежі та викиду радіації на ЧАЕС

17 лютого 2025, 19:07
У МВС спростовують фейк щодо пожежі та викиду радіації на ЧАЕС
Фото: twitter.com/evansovich
ДСНС фіксує лише 3 осередки тління утеплювача покрівлі.
Міністерство внутрішніх спростовують фейк, який поширюється у соцмережах щодо виявлення трьох осередків вогню на території Чорнобильської АЕС та начебто викиду радіації.
 
Про це ідеться у повідомленні МВС.
 
"У мережі поширюється дезінформація про виявлення трьох осередків вогню на території Чорнобильської атомної електростанції. Також українців попереджають про нібито викид радіації, що станеться вже найближчим часом. Повідомляємо, що вказана інформація не відповідає дійсності. На території ЧАЕС продовжується операція з ліквідації наслідків російської дронової атаки", — наголошують у відомстві.
 
За інформацією МВС, наразі рятувальники фіксують лише 3 осередки тління утеплювача покрівлі, які були своєчасно виявлені за допомогою дронів з тепловізорами. 
 
 Також наголошується, що український гідрометеорологічний центр проводить постійний моніторинг рівня радіації, і наразі він залишається в межах норми. Загрози для населення немає. 
 
"Закликаємо громадян не поширювати неперевірену інформацію та довіряти тільки офіційним джерелам інформації", — додають у міністерстві.
ЧАЕСвійна в Україніросія окупанти

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